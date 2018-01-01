"Гребаные малолетки". В Сети раскритиковали Матвиенко за негатив в адрес MELOVIN

В своем комментарии в соцсети певица поставила некорректные хештеги.

Тоня Матвиенко опубликовала некорректный пост в Instagram Фото:Instagram/tonya_matvienko

Украинская исполнительница Тоня Матвиенко резко прокомментировала победу в Национальном отборе на Евровидение-2018 певца Кости Бочарова, известного под псевдонимом MELOVIN

В Instagram Матвиенко опубликовала пост с хештегами "тольконеон", "гребаныемалолетки", "леля", "язатаяну", "продуктстб".

"Без комментариев", – подписала Матвиенко селфи на фоне зрительного зала Нацотбора, на котором присутствовала лично.

Фото: скрин Instagram/tonya_matvienko

Пост певицы вызвал массу негативных комментариев ее подписчиков, которые раскритиковали излишне грубые хештеги автора.

"Неужели у такой прекрасной мамы, как ваша, могла вырасти такая невоспитанная и "суперостроумная" дочь? Вы вообще не позорьте, прежде всего, себя такими постами. Вы здесь только себя показали с катарактой в голове", - написала rubanhelen.

"Мда... Я-то думала, что Тоня нормальная и достойная певица, а оно далеко не так. Почему-то Melovin в прошлом году ничего не сказал про O.Torvald, а это говорит об адекватности певца. Поэтому, как оказалось, Тоня неадекватная...", - возмутилась tori_vika_156.

"Люди, это чистой воды провокации! Не отвечайте ничего! Про Тоню давно все забыли, вот она решила заявить о себе. У нее под прошлым постом всего 15 комментов, и то, половина из них реклама. А Мэлу желаю удачи, сколько еще предстоит выслушать "объективной субьективщины", - прокомментировал noisy.dragon.

"Копирует свою маму, известна благодаря ей, и ещё возмущается. Он креативный, индивидуальный, он победил, а вы даже в финал не попали, просто ужасно", - заметила alladurakova03.

"Стыдно за таких "народных артисток", - написала комментарий tarasova404.

Напомним, 24 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2018. По результатам зрительского голосования представлять Украину на этом международном песенном конкурсе будет певец Melovin.