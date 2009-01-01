Григорий Лепс будет продюсировать участника "Евровидения- 2017" от России

Первым плодом сотрудничества станет сольный концерт 33-летнего Панайотова.

Григорий Лепс Starhit

Известный российский продюсер Григорий Лепс заключил контракт с представителем России на "Евровидении-2017", которое пройдет в Украине.

Об этом пишет Life.ru.

Певец Александр Панайотов, который будет представлять Россию на "Евровидении-2017" в Украине, стал официальным подопечным продюсерского центра Григория Лепса.

Звезда российского талант-шоу шоу "Голос" подписал контракт с продюсером на 5 лет.

Первым плодом сотрудничества станет сольный концерт 33-летнего Панайотова. В планах — выпуск нового альбома и подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" в Украине, куда Александра собирается в этом году отправить Первый канал.

Напомним, Кобзон призывает Россию бойкотировать "Евровидение" в Украине.