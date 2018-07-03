"Грудастая балеринка" Мейхер энергично потрясла бюстом на камеру

Артистка показала, как она занимается балетом.
На своей странице Instagram певица опубликовала видео, в котором энергично выполняет балетные "па", а ее пышная грудь активно прыгает в такт музыки.
"Тут одно из двух... Или балет меня я, или я его... А маленькая вариация называется "Грудастая балеринка", - шутливо подписала видео Мейхер.
Поклонники расхвалили Мейхер за умения, и восхитились ее декольте.
"Ого! Супер молодец", "Тяжко с такими титечками скакать", "Красотка и с чувством юмора", "Залипательно прыгают", - писали юзеры.
Ранее Надежда Мейхер показала снимок с выпускного 20-летней давности.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram