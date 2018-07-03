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"Грудастая балеринка" Мейхер энергично потрясла бюстом на камеру

Сегодня, 13:33

Артистка показала, как она занимается балетом.

Надежда Мейхер
Артистка показала свои умения instagram.com/nadyameiher
Украинская певица Надежда Мейхер , которая поразила фанатов новым имиджем - остригла свои роскошные волосы под каре и сделала челку, поделилась коротким роликом своих успехов в балете.

На своей странице Instagram певица опубликовала видео, в котором энергично выполняет балетные "па", а ее пышная грудь активно прыгает в такт музыки.

"Тут одно из двух... Или балет меня я, или я его... А маленькая вариация называется "Грудастая балеринка", - шутливо подписала видео Мейхер.

Поклонники расхвалили Мейхер за умения, и восхитились ее декольте.

"Ого! Супер молодец", "Тяжко с такими титечками скакать", "Красотка и с чувством юмора", "Залипательно прыгают", - писали юзеры.

Ранее Надежда Мейхер показала снимок с выпускного 20-летней давности.

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Надежда Мейхер, певица, видео, балет, грудь
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