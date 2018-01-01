Грудастая британская модель Playboy устроила секс-игры на пляже: фото 18+

К публичному оголению и прочим таким вещам Кэти Прайс, очевидно, привыкла уже достаточно давно.

Кэти Прайс, певица и модель из Великобритании, также известная своими съемками для легендарного мужского журнала Playboy, устроила голые развлечения на пляже со своим возлюбленным Крисом Бойсоном.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. По данным журналистов, Прайс, испытывающая денежные проблемы, сама пригласила фотографов-папарацци, чтобы они засняли ее развлечения на одном из пляжей Таиланда.

Сначала женщина позировала полностью обнаженной на пляже и в воде, а затем, став на колени, стянула с Бойсона купальные трусы и изобразила его, что ублажает его орально.

Напомним, ранее сообщалось о том, что грудастая британская модель снялась в эротической фотосессии для украинского Playboy.

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