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Грудастая серфингистка составила конкуренцию "спасательнице" Памеле Андерсон в пикантном видео

Сегодня, 05:34

Девушка с внушительным бюстом записала пробежку по пляжу в замедленной сьемке.

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Элли-Джин Коффи покорила юзеров видео instagram.com/elliejeancoffey
Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи поразила Сеть своими пышными формами на видео – она поделилась роликом в стиле популярного американского сериала 90-х "Спасатели Малибу" с Памелой Андерсон в главной роли.

"Не переживайте, вы в безопасности – ваш спасатель уже здесь", - подписала ролик Коффи в Instagram.

На видео Коффи бежит по пляжу в красном купальнике в стиле "спасателей", замедленная сьемка позволяет пользователям вовсю насладиться пышными прелестями серфингистки.

Отметим, что именно пикантные сцены в купальнике принесли Андерсон мировую известность – сериал смотрели ради пробежки Памелы по пляжу.

Ранее грудастая британская модель Playboy устроила секс-игры на пляже.

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Памела Андерсон, серфингистка, видео, Элли-Джин Коффи
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