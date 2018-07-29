Грудастая серфингистка составила конкуренцию "спасательнице" Памеле Андерсон в пикантном видео

Девушка с внушительным бюстом записала пробежку по пляжу в замедленной сьемке.
"Не переживайте, вы в безопасности – ваш спасатель уже здесь", - подписала ролик Коффи в Instagram.
На видео Коффи бежит по пляжу в красном купальнике в стиле "спасателей", замедленная сьемка позволяет пользователям вовсю насладиться пышными прелестями серфингистки.
Отметим, что именно пикантные сцены в купальнике принесли Андерсон мировую известность – сериал смотрели ради пробежки Памелы по пляжу.
Ранее грудастая британская модель Playboy устроила секс-игры на пляже.
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