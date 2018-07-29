Грудастая серфингистка составила конкуренцию "спасательнице" Памеле Андерсон в пикантном видео

Девушка с внушительным бюстом записала пробежку по пляжу в замедленной сьемке.

Элли-Джин Коффи покорила юзеров видео instagram.com/elliejeancoffey

Австралийская серфингистка Элли-Джин Коффи поразила Сеть своими пышными формами на видео – она поделилась роликом в стиле популярного американского сериала 90-х "Спасатели Малибу" с Памелой Андерсон в главной роли.

"Не переживайте, вы в безопасности – ваш спасатель уже здесь", - подписала ролик Коффи в Instagram.

На видео Коффи бежит по пляжу в красном купальнике в стиле "спасателей", замедленная сьемка позволяет пользователям вовсю насладиться пышными прелестями серфингистки.

Отметим, что именно пикантные сцены в купальнике принесли Андерсон мировую известность – сериал смотрели ради пробежки Памелы по пляжу.

Публикация от Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey)29 Июл 2018 в 9:17 PDT

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