Группа "Бумбокс" отменила сразу пять концертов

Судя по комментариям под постом, концерты отменены из-за плохих продаж билетов.

Группа Бумбокс Пресс-служба

ПродюсерАлексей Согомонов сообщил о том, что группа отменяет сразу пять концертов в рамках тура в поддержку альбома "Голый Король".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Музыкальный продюсер написал, что возможно, эти концерты состоятся в 2018 году.

"Я, Алексей Согомонов, продюсер группы, с тяжелым сердцем вынужден сообщить нашим фанам следующее — впервые за 13-летнюю историю группы мы вынуждены отменить пять концертов. Пять концертов тура "Голый Король". Луцк, Ровно, Тернополь, Кривой Рог, Мариуполь — мы прекрасно помним, какими крутыми были концерты у вас дома", — пишет Согомонов.

Также он добавляет, что они ценят все, что фанаты делают для группы и постараются приехать в 2018 году.

Деньги за билеты на отмененные концерты будут возвращены: "Для многих из вас было совсем непросто найти нужную сумму на билеты — я это знаю. Пожалуйста, не дайте этим деньгам пропасть — все деньги будут возвращены билетными операторами, это гарантируют организаторы тура Virus Music и Concert.ua".

Согомонов попросил прощения от себя лично и от всей ББ-Family: "Наверное, мы должны пройти и через такое. И это тоже рок-н-ролл".

Судя по комментариям под постом, концерты отменены из-за плохих продаж билетов.

Фанаты, в свою очередь, раскритиковали группу за неправильный, по их мнению, выбор мест для своих концертов. Поклонники считают, что группа не должна выступать в сидячих залах, в частности в театрах.

Напомним, Робби Уильямс признался, почему отменил концерты в России.