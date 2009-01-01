Группа "Бумбокс" попала в ДТП — СМИ

онцертный менеджер группы заявил, что не в праве поделиться информацией.
Об этом пишут vedomosti-ua.
На микроавтобусе виднелась надпись группа "Бумбокс", а в салоне фигурировали силуэты нескольких человек.
Произошло ДТП на Греческой улице между Преображенской и переулком Вице-Адмирала Жукова.
Оба водителя дожидались приезда патрульных, чтобы оформить ДТП. Владелец микроавтобуса не стал комментировать наличие звездной группы в своем транспорте.
"Концертный менеджер группы заявил, что не в праве поделиться информацией о концерте группы в Одессе. Из этого следует вывод, что мероприятие будет закрытого типа. Иными словами, попасть на выступление артистов ни у кого не получится", — передает информационный сайт 048.
Напомним, группа ТНМК попала в ДТП.