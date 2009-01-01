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Группа "Бумбокс" попала в ДТП — СМИ

Сегодня, 18:07

онцертный менеджер группы заявил, что не в праве поделиться информацией.

Бумбокс клип съемки
Группа Бумбокс Пресс-служба
В Одессе произошло столкновение между микроавтобусом и внедорожником.

Об этом пишут vedomosti-ua.

На микроавтобусе виднелась надпись группа "Бумбокс", а в салоне фигурировали силуэты нескольких человек.

Произошло ДТП на Греческой улице между Преображенской и переулком Вице-Адмирала Жукова.

Оба водителя дожидались приезда патрульных, чтобы оформить ДТП. Владелец микроавтобуса не стал комментировать наличие звездной группы в своем транспорте.

"Концертный менеджер группы заявил, что не в праве поделиться информацией о концерте группы в Одессе. Из этого следует вывод, что мероприятие будет закрытого типа. Иными словами, попасть на выступление артистов ни у кого не получится", — передает информационный сайт 048.

Напомним, группа ТНМК попала в ДТП.

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Группа Бумбокс, авария, ДТП, Одесса
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