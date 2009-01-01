Группа Dzidzio снимала клип в киевской школе и военной части

В основе клипа на новую песню "Банда-Банда" лежит реальная жизненная история.

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Украинская группа Dzidzio сняла ролик о том, как украинцы ищут заработка и занимаются контрабандой, говорится в "Сніданку з 1+1".

Об этом пишет ТСН.

В основе клипа на новую песню "Банда-Банда" лежит реальная жизненная история. Ею поделился лидер группы Дзидзьо, который вырос на границе с Польшей и собственными глазами видел мытарства украинцев-гастарбайтеров.

Клип снимали два дня в киевской школе и настоящей военной части. Профессиональных актеров к съемкам не привлекали. Для трех ребят, которые появляются в кадре, это — дебют. Они давние поклонники группы и охотно присоединились к съемкам.

"Это реально. Герои наши реальные. Все люди этим занимаются в пограничной зоне в Новояворовске. Сигареты продают, чтобы выжить. Уже кто-то назаработал на дома, на миллионные бизнесы, даже смогли себе в деревню газ провести. Легкие деньги — это беда. Надо учиться", — прокомментировал Дзидзьо.

По словам певца, выпуском видео он решил поднять тему нелегального бизнеса в Украине. "Мне было удивительно, как это мои друзья уже на машинах ездят, а я еще учусь и в тех самых штанах лажу", — поделился музыкант.

К слову, ранее группа Dzidzio выпустила песню о том, что не стоит использовать нецензурные слова. Лидер коллектива Дзидзьо рассказал, что на написание песни "Не матюкайся" его вдохновил штраф на кругленькую сумму.

Напомним, Таисия Повалий снимает клип в Киеве.