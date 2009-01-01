Группа "Грибы" завершает концертную деятельность

У группы "Грибы" намечен тур с начала октября до декабря 2017 года.

Группа "Грибы" Скриншот

Украинская группа "Грибы" объявила, что перестанет давать концерты после 2017 года.

Об этом продюсер и фронтмен коллектива Юрий Бардаш рассказал 25 августа на концерте в Одессе, пишет The Flow.

"Так случилось, что группа завершает свою концертную деятельность в этом году 31 декабря. И мы сейчас в Одессе даём последний концерт, поэтому давайте качнёмся как в последний раз" — сказал Бардаш.

У группы "Грибы" намечен тур с начала октября до декабря 2017 года. За это время коллектив выступит в Лондоне, нескольких городах Германии, Алмате, Астане и Минске. Также запланированы три концерта в Киеве (1,2 и 3 декабря) и два — в Москве (8 и 9 декабря).

Основанная в 2016 году группа за время своей деятельности выпустила всего один альбом — "Дом на колёсах часть 1". Вторая часть пластинки была анонсирована, но пока не вышла. Одними из самых известных синглов стали "Тает лёд", "Копы" и "Интро".

Напомним, группа "Грибы" бесплатно отыграла концерт на Донбассе.