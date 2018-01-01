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Группа Mozgi снялась в пикантной фотосессии с полуобнаженными блондинками, фото 18+

Сегодня, 17:16
Mozgi, мозги < >
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1 / 10 Осторожно, жаркие фото в стиле 18+ (Фото: xxl.ua)

Артисты стали героями нового номера журнала XXL.

Украинская группа Mozgi снялась в откровенной фотосессии с горячими блондинками для журнала XXL.

На сайте издания появились фото, как артисты устроили "влажный пляжный движ" возле бассейна с фигуристыми моделями.

На обложке засветились Потап, Позитив и Дядя Вадя, а на страницах журнала им компанию составили еще два  участника группы Mozgi – Рус и Эд.

Красотки снимались в откровенных купальниках, и без них, а участники группы не стесняясь позировали с ними.   

Ранее Время и Стекло, Потап, Michelle Andrade и Дядя Ваня впервые спели вместе на украинском языке.

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Теги:  
Mozgi, группа, журнал, фотосессия, XXL
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