Группа The Hardkiss выпустила новый клип-драму: Сеть в восторге

Режиссером ролика выступил Вал Бебко.

The Hardkiss выпустили новый клип Фото: clutch.ua

Украинская группа The Hardkiss выпустила новую песню "Free Me" и клип на нее. Композиция войдет в будущий альбом "Залізна ластівка".

Клип был опубликован на официальном YouTube-канале The Hardkiss.

Режиссером видеоработы стал гитарист группы Вал Бебко – по его словам, он сделал акцент в видео не на истории, а на процессе написания песни.

"Мы завершаем работу над альбомом, и нам захотелось поделиться подробностями происходящего. В видео нет ничего лишнего: только группа, студия и музыка. Периодически всплывают кадры из прошлого — наши самые важные и интересные выступления. Для артиста выход на сцену — это тоже своеобразное освобождение, обмен энергией. То, что ты накапливаешь днями и ночами — ты отдаешь со сцены людям. Мы очень любим играть концерты, и нам уже не терпится представить новый материал слушателям", — поделился музыкант.

Сама песня рассказывает об истории спасения утопающего, отметила фронтвумен группы Юлия Санина.

"Выживший после кораблекрушения человек ухватился за обломок и обращается к Богу. Он просит освобождения от всего плохого, от боли, которую мог причинить другим. Он понимает, что будущего не будет, если не отпустить свое прошлое. Но мы любим хеппи-энды, поэтому человек услышан, прощен и видит вдалеке желанный берег", - рассказала Санина.

Поклонники, которые первыми посмотрели клип, уже поделились своими впечатлениями.

"Лучшие! Во всех смыслах этого слова! С каждой премьерой любим Вас все больше. Вы - сокровище нашей страны", - пишет The Hardkiss Fan. "Просто невероятно, реально самая крутая песня… она легкая и в то же время нет. Это прорыв! Горжусь вами", - в восторге Леся Компаниец. "Ребята, это просто шикарно! Видео и трек просто нереально крутые! Спасибо за Ваше творчество", - отметила Яна Немировская.

Ранее группа The Hardkiss представила "космический" клип на трек "Мелодія".

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