Группа "The ВЙО" удивила на Нацотборе, сыграв на необычных музыкальных инструментах.

Своим выступлением музыканты призывают беречь природу.

Группа "The ВЙО" на первом полуфинале Национального отбора на "Евровидение-2018" выступила с музыкальными инструментами из щеток, мусорных ведер и пластиковых труб.

Исполнители призвали использовать вещи, которые перерабатываются и берегут природу.

Также солист группы Мирослав Кувалдин объяснил значение названия конкурсной песни:

"Нґа-Нґа" означает все лучшее, что есть. Я шучу, что это первые слова, которые я сказал вместо "мама", отметил фронтмен группы.