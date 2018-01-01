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Группа "The ВЙО" удивила на Нацотборе, сыграв на необычных музыкальных инструментах.

Вчера, 20:44
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1 / 4 Группа «The ВЙО» выступила с необычными музыкальными инструментами (Скриншот:YouTube)

Своим выступлением музыканты призывают беречь природу.

Группа "The ВЙО" на первом полуфинале Национального отбора на "Евровидение-2018" выступила с музыкальными инструментами из щеток, мусорных ведер и пластиковых труб.

Исполнители призвали использовать вещи, которые перерабатываются и берегут природу.

Также солист группы Мирослав Кувалдин объяснил значение названия конкурсной песни:

"Нґа-Нґа" означает все лучшее, что есть. Я шучу, что это первые слова, которые я сказал вместо "мама", отметил фронтмен группы.
Теги:  
Евровидение, Нацотбор, The ВЙО
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