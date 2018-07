Группа Twenty One Pilots представила снятый в киевском университете клип: видео

Согласно сюжету, действия происходят в корпусах украинского вуза.

Twenty One Pilots решили снять клип в Киеве Скриншот: YouTube

Популярная американская группа Twenty One Pilots сняла в Киеве клип на песню Nico And The Niners из своего нового альбома.

Кадры для ролика музыканты сняли в здании факультета кибернетики университета им. Тараса Шевченко. Видео опубликовано в YouTube.

Действия музыкальной работы происходят у корпуса вуза или в его стенах.

Данный клип является сюжетным продолжением предыдущей работы группы на трек Jumpsuit.

Отснятая в Киеве песня Nico And The Niners войдет в новый альбом коллектива под названием Trench, презентация которого запланирована на 5 октября текущего года.

