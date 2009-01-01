Группа "Время и Стекло" примерила образы из 80х в новом клипе "Тролль"

Премьера состоялась 26 октября на официальном YouTube-канале группы и в эфире музыкального телеканала М1.

Клип на цифровую мантру о современных отношениях продолжает серию экспериментов "Время и Стекло". Съемками нового видео занималась команда украинского клипмейкера Таню Муиньо, которая известна работами для Monatik, Layah, Rozhden и других популярных артистов.

По сюжету Надя Дорофеева и Позитив примеряют непривычные для себя образы героев из популярного в 80е сериала "Династия": "Мы троллим то время. Это несуществующая реальность идеальных людей, здесь все в шутку и неправда, все переигрывают и недоигрывают" — рассказывает Таню Муиньо.

Артисты впервые предстают в образе состоятельной семейной пары, а их жизнь наполнена различными атрибутами роскоши. Надя Дорофеева перевоплотилась в роковую блондинку и примерила сияющую диадему стоимостью 1,5 миллиона гривен. Уникальное украшение доставили на площадку в специальном боксе, который охраняли на протяжении всей съемки. И это не единственные драгоценности в новом клипе "Время и Стекло" — герои Нади и Позитива любят украшения, в том числе, с настоящими бриллиантами.

"Было неожиданно увидеть самих себя такими! Мне даже впервые сделали массаж в кадре (смеется). Клип получился очень необычным и крутым. Думаю, что "Тролль" станет началом нового этапа для группы "Время и Стекло" — комментирует Надя. Позитив сменил привычный street style на элегантный костюм: "Наконец-то у меня появилась повод достать из шкафа запылившиеся свадебные туфли (смеется). Я очень комфортно чувствовал себя в новом образе и с удовольствием примерю его еще раз. У нас получилась интересная коллаборация с новой командой, это другой взгляд на группу - я отдыхал и наслаждался атмосферой" — поделился артист.

Смена локаций и костюмов, жестикуляционные танцы и концептуальные детали, контрасты и цвета: "МOZGI Entertainment не боится экспериментов, именно поэтому мы кардинально изменили стиль группы и пригласили новую команду. Съемка прошла очень легко и весело, весь процесс занял около 20 часов. Результат получился интересным — серьезный стёб, который взрывает сознание!" — прокомментировала продюсер клипа Ирина Горовая.

"Видеоклип получился не менее сумасшедший, чем сама песня. Таню Муиньо с удивительной мистикой раскрыла падение нравов среди современных мужчин и их превращение в тюфяков. "Время и Стекло" в клипе новые и другие, более взрослые и сексуальные, при этом сохранившие свой уникальный стиль! Думаю, "Тролль" поменяет жизнь группы и зрителей в лучшую сторону!" — поделился продюсер группы и автор одноименной песни Алексей Потапенко (Потап).

Напомним, группа ДахаБраха презентовала клип на песню "Монах".