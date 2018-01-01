Хабенский рассказал про "поцелуй" с Анджелиной Джоли

Артист признался, что у него был полный рот кинокрови.

Хабенский признался, что Джоли ему делала искусственное дыхание Фото: YouTube-канал вДудь

Народный артист России Константин Хабенский дал интервью видеоблогеру Юрию Дудю. Он поделился историей о знакомстве с голливудской звездой Анджелиной Джоли на съемках фильма "Особо опасен".

Запись беседы была опубликована на YouTube-канале "вДудь".

Дудь спросил Хабенского о его впечатлениях от сцены, в которой артист целовался с Джоли. Сам актер вздохнул и признался, что с подобным вопросом к нему обращались даже американские пограничники.

"Во-первых, это не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега Джеймс МакЭвой. А мне делали искусственное дыхание. И когда у тебя полный рот кинокрови, и тебе все это нужно выплюнуть на Анджелину и ее партнеров... Ну вот такой поцелуй, если его можно назвать поцелуем", — объяснил Хабенский.

По словам актера, он сам настоял на том, чтобы искусственное дыхание ему делала Джоли.

"Можно только мне искусственное дыхание будет делать не мальчик?", - спросил актер у режиссера картины Тимура Бекмамбетова.

Такую просьбу он объяснил боязнью щекотки. К слову, Джоли была единственной женщиной, задействованной в сцене.

Ранее репер ЛСП в интервью Юрию Дудю рассказал про конфликт с Оксимироном и скандал с фанаткой.

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