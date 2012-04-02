Хакеры взломали видеоархив звезды "кино для взрослых" Елены Берковой

На нем она занимается интимом со своим мужем.

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22 февраля в Сети появилось видеозаписи из домашнего архива Елены Берковой.

Об этом сообщили Дни.ру.

На ней экс-порнозвезда и участница "Дома-2" занимается интимом со своим мужем, актером Андреем Стояновым.

Беркова закончила свою карьеру в фильмах для взрослых почти 13 лет назад, однако многие помнят ее именно в этом амплуа. По словам 31-летней женщины, она очень расстроена, что видеозаписи попали в открытый доступ.

"Я уверена, что их украли хакеры, взломав мой iCloud. Они уже давно пытались это сделать, даже "Инстаграм" хотели взломать. Я давно не снимаюсь в подобном, я столько времени работала над своей репутацией, чтобы люди не вспоминали об этих видео. Я буду искать этих уродов, они ответят за это. Но что сделано — то сделано. Пусть это будет моим подарком мужчинам на 23 Февраля", — прокомментировала она для российских СМИ.

Елена Беркова Instagram

Хакеры выложил на одном из порно-торрентов ссылку на архив, где представлены 20 роликов с Берковой и ее мужем.

Как бы там ни было, на своей странице в Инстаграме Беркова не стесняется выкладывать интимные фотографии.

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