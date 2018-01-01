Хакеры "слили" в Сеть голую лесбо-фотосессию звезд рестлинга: снимки 18+

Девушки хотели порадовать собственных супругов, а вместо этого ненароком ударили тестостероном по гениталиям сотен тысяч интернет-пользователей.

Звезды американского рестлера ("борьбы без правил) Амбер О'Нил и Эйприл Хантер пострадали от действий интернет-хакеров.

Во время отдыха на одном из курортов США девушки устроили обнаженную фотосессию в душе – вместе с имитацией лесбийского секса. По их словам, откровенные снимки предназначались для большего "завода" супругов рестлерш в постели. Вместо этого провокационные кадры стали достоянием всей всемирной Сети.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в интернет слили интимные снимки звезды сериала "Зачарованные".

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