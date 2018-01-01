Хакеры слили в Сеть интимные фото актрисы Риз Уизерспун

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1 / 4 Фото из личного архива актрисы попали в Интернет (Фото: Reuters)

Фото из личного архива актрисы попали в Интернет.

Интимные фотографии еще одной звезды Голливуда Риз Уизерспун попали в Сеть.

"В Сеть утекли (простите за каламбур) сиськи нашей любимой блондинки Риз Уизерспун. На здоровье!", - написано в сообщении Telegram-канала Super.

"Блондинка в законе", проснувшись утром, сделала селфи своей обнаженной груди.

В фильмографии 42-летней Риз Уизерспун есть и такие известные кинопроекты, как "Страх", "Шоссе", "Плезантвиль", "Жестокие игры", "Американский психопат", "Блондинка в законе", "Стильная штучка", "Пенелопа", "Красотки в бегах", "Переступить черту". За роль в последнем фильме она получила "Оскар".

Ранее хакеры слили в Сеть интимные снимки звезды сериала "Сплетница".