Хакеры слили в Сеть интимные снимки звезды сериала "Сплетница"

Фото из личного архива актрисы попали в Интернет.

Интимные фотографии звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер, известной по роли Блэр Уолдорф, попали в Сеть.

"Доброе утро, жители Гольяново, Марфино и Южного Бутово. С вами Супер. И сегодня у нас к горячему кофе не жирный круассан, а порно-снимки Блэр Уолдорф. Хакеры опубликовали фото из личного архива звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер. Xo-Xo, ваш Супер!", - отмечается в сообщении Telegram-канала Super.

Ранее Меган Маркл оказалась в центре секс-скандала: хакеры слили в Сеть пикантное видео.