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Хакеры удалили клип-рекордсмен YouTube, который посмотрели более 5 млрд раз

Сегодня, 15:35

Хакеры заменили ставший культовым клип на песню "Despacito" обложкой с людьми в масках.

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Хакеры заменили клип своим роликом Скриншот ВВС
Хакеры взломали группу музыкальных каналов Vevo на YouTube, и удалили первый клип, который набрал пять миллиардов просмотров на видеохостинге - "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки.

В частности, они подменили самый популярный ролик в истории сервиса, клип на песню "Despacito", собственным видео, на котором были изображены неизвестные в масках с оружием в руках. В описании к видео написано "Освободите Палестину", сообщает BBC.

Один из предполагаемых хакеров, участвовавших в атаке на YouTube, написал в своем Twitter, что сделал это ради веселья.

"Я просто использовал скрипт, меняющий названия музыкальных видео. Не судите меня, я люблю YouTube", — говорится в сообщении.


Также хакеры, называющие себя Prosox и Kuroi'sh, заблокировали клипы других звезд, среди которых Шакира, Дрейк, Тейлор Свифт и Селена Гомес.

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Хакеры взломали группу музыкальных каналов Vevo на YouTube Скриншот ВВС

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