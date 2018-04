Хакеры удалили клип-рекордсмен YouTube, который посмотрели более 5 млрд раз

Хакеры взломали группу музыкальных каналов Vevo на YouTube, и удалили первый клип, который набрал пять миллиардов просмотров на видеохостинге - "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки.

В частности, они подменили самый популярный ролик в истории сервиса, клип на песню "Despacito", собственным видео, на котором были изображены неизвестные в масках с оружием в руках. В описании к видео написано "Освободите Палестину", сообщает BBC.

Один из предполагаемых хакеров, участвовавших в атаке на YouTube, написал в своем Twitter, что сделал это ради веселья.

"Я просто использовал скрипт, меняющий названия музыкальных видео. Не судите меня, я люблю YouTube", — говорится в сообщении.

@YouTube Its just for fun i just use script "youtube-change-title-video" and i write "hacked" don t judge me i love youtube <3