Хайден Панеттьери откровенно рассказала об отношениях с Кличко

Актриса сообщила, что научилась доверять своему возлюбленному.

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери Instagram

Об этом она рассказала в интервью news.com.au.

Но, несмотря на это, невеста 40-летнего Владимира Кличко сообщила, что научилась доверять своему возлюбленному.

"Мы с Владимиром не всегда живем в одной стране. Нам приходится расставаться. В это время у него своя жизнь, у меня — своя. Затем мы элегантно встречаемся четко посередине. Я знаю его с 19 лет. Ходила на боксерские бои и поединки с его участием. Соврала бы, если бы сказала, что не беспокоюсь за него. Но уже научилась после первого раунда успокаиваться. Я доверяю и верю ему. Он большой мальчик и может сам о себе позаботиться", — рассказала актриса.

Напомним, Кличко подарил Панеттьери индейские украшения ручной роботы.