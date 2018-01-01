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Хайди Клум снялась топлес для мужского журнала

Сегодня, 04:06
Хайди Клум < >
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1 / 4 Модель стала героиней нового майского выпуска (Фото: Maxim)

Модель стала героиней нового майского выпуска.

44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум снялась топлес для свежего выпуска мужского глянца Maxim.

Серию черно-белых снимков, на которых модель позирует полуобнаженной, снял фотограф Жиль Бенсимон.

Фотосет получился крайне откровенным: Клум на снимках позирует топлес, прикрывая грудь руками. У нее объемная укладка и макияж. На других кадрах грудь модели еле прикрывает черная кожаная куртка.

Ранее Хайди Клум поразила поклонников фигурой в одном лишь нижнем белье.
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Хайди Клум, топлес, журнал
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