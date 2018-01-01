Хайди Клум снялась топлес для мужского журнала

Модель стала героиней нового майского выпуска.

44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум снялась топлес для свежего выпуска мужского глянца Maxim.

Серию черно-белых снимков, на которых модель позирует полуобнаженной, снял фотограф Жиль Бенсимон.

Фотосет получился крайне откровенным: Клум на снимках позирует топлес, прикрывая грудь руками. У нее объемная укладка и макияж. На других кадрах грудь модели еле прикрывает черная кожаная куртка.

Ранее Хайди Клум поразила поклонников фигурой в одном лишь нижнем белье.