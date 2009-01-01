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Хирург предположил, какие пластические операции делали Кейт Миддлтон и Мелании Трамп

Сегодня, 13:51

С лицом Ющенко "довольно много работали", отметил Денищук.

Павел Денищук
Павел Денищук Главред
У жены британского принца Уильяма Кейт Миддлтон была довольно выраженная нижняя челюсть, и ей с помощью пластической хирургии гармонизировали лицо, а супруге президента США Дональда Трампа Мелании, скорее всего, делали омолаживающие операции.

Об этом ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук Павел Денищук рассказал на чате в "Главреде".

Также собеседник заявил, что с лицом экс-президента Виктора Ющенко "довольно много работали, и сейчас он выглядит гораздо лучше, чем было раньше". 

"Насчет Кейт Миддлтон — я так понимаю, у нее была довольно выраженная нижняя челюсть, и ей гармонизировали лицо, уменьшив эти проявления. Мелании Трамп, скорее всего, проводились омолаживающие оперативные вмешательства, потому что она на свой возраст очень хорошо выглядит. Наверное, благодаря пластическим хирургам", — отметил эксперт.

Ранее Павел Денищук говорил, что президент России Владимир Путин делал пластические операции, оперативное вмешательство особенно заметно в области верхних и нижних век. Ознакомиться с другими сведениями хирурга можно здесь.

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Денищук, Миддлтон, Трамп, Мелания Трамп, пластика, пластические операции, Ющенко
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