Хирург предположил, какие пластические операции делали Кейт Миддлтон и Мелании Трамп

С лицом Ющенко "довольно много работали", отметил Денищук.

Павел Денищук Главред

У жены британского принца Уильямабыла довольно выраженная нижняя челюсть, и ей с помощью пластической хирургии гармонизировали лицо, а, скорее всего, делали омолаживающие операции.

Об этом ведущий пластический хирург, кандидат медицинских наук Павел Денищук рассказал на чате в "Главреде".

Также собеседник заявил, что с лицом экс-президента Виктора Ющенко "довольно много работали, и сейчас он выглядит гораздо лучше, чем было раньше".

"Насчет Кейт Миддлтон — я так понимаю, у нее была довольно выраженная нижняя челюсть, и ей гармонизировали лицо, уменьшив эти проявления. Мелании Трамп, скорее всего, проводились омолаживающие оперативные вмешательства, потому что она на свой возраст очень хорошо выглядит. Наверное, благодаря пластическим хирургам", — отметил эксперт.

Ранее Павел Денищук говорил, что президент России Владимир Путин делал пластические операции, оперативное вмешательство особенно заметно в области верхних и нижних век. Ознакомиться с другими сведениями хирурга можно здесь.