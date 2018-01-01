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"Хирурги накосячили с лицом". В Сети раскритиковали фото Ани Лорак в вечернем платье

Сегодня, 12:25

Певица позировала в одном из греческих отелей.

Лорак
В соцсети подвергли критике снимок Ани Лорак в вечернем платье instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в длинном черном вечернем платье-карандаш.

Снимок был сделан в одном из греческих отелей, за 15 часов он собрал более 87 тысяч лайков, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

Фото подвергли критике ряд интернет-пользователей. "Что-то хирурги накосячили с лицом в этот раз", — считает oliapaevska. "Неудачное фото, пробор совсем не идет!", — отметила ishchenko6945. "Красиво! Но прическа бабушки", — написала nikiforovaoksana7418.

Лорак
В соцсети подвергли критике снимок Ани Лорак в вечернем платье Скриншот с instagram.com/anilorak

Ранее Ани Лорак рассказала, что из-за своего нового концертного шоу "Дива" влезла в огромные долги, речь идет о миллионах долларов. По словам певицы, отрабатывать шоу она будет "ближайших пару лет точно".

 

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Теги:  
Ани Лорак, платье, Каролина Куек
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