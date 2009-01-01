Хит Despacito побил рекорд, набрав 4 миллиарда просмотров на YouTube

В песне Despacito ("Медленно") исполнитель обращается к женщине, которую в клипе играет "Мисс Вселенная-2006" Сулейка Ривера.
Об этом сообщил один из исполнителей хита Луис Фонси на своей странице в Instagram.
"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, но вместо того, чтобы праздновать, мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось", — написал он, подразумевая пострадавший от урагана остров Пуэрто-Рико, где снимался клип на эту песню.
We made history with 4billion views but instead of celebrating, we're focused on rebuilding the place where all of this started. Help me. Link in my bio. Thank you @elasticpeople for putting this together.