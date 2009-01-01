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Хит Despacito побил рекорд, набрав 4 миллиарда просмотров на YouTube

Сегодня, 13:36

В песне Despacito ("Медленно") исполнитель обращается к женщине, которую в клипе играет "Мисс Вселенная-2006" Сулейка Ривера.

Despacito
Скриншот
Клип на популярную песню Despacito исполнителей Луиса Фонси и Daddy Yankee побил свой собственный рекорд на YouTube, превысив четыре миллиарда просмотров.

Об этом сообщил один из исполнителей хита Луис Фонси на своей странице в Instagram.

"Мы вошли в историю, набрав четыре миллиарда просмотров, но вместо того, чтобы праздновать, мы сосредоточились на восстановлении места, где все начиналось", — написал он, подразумевая пострадавший от урагана остров Пуэрто-Рико, где снимался клип на эту песню.

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Луис Фонси, Луис Фонси, Daddy Yankee, рекорд, YouTube, Despacito
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