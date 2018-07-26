"Хит для всего народа Украины": Винник презентовал новую песню "Вишиванка". Видео

Работу над новой композицией артист завершил закончил буквально за несколько дней до концерта.

Винник презентовал новую песню. УНИАН

В рамках праздничного шоу "З Днем народження, Україно!" знаменитый украинский певец Олег Винник презентовал новую песню – "Вишиванка".

Официальная премьера песни запланирована на 24 августа – День независимости Украины.

Работу над новой композицией артист завершил закончил буквально за несколько дней до концерта. В ней он поет об украинских традициях, любви к родной земле и колорите.

"Когда я сегодня впервые исполнял новую песню, сложилось такое впечатление, что десятки тысяч людей уже знали слова и мелодию, и буквально все подпевали. Чувствую, что эта песня за короткое время станет национальным хитом!" – уверен Винник.

В принципе, заявление певца подтверждают и многочисленные комментарии в его Instagram.

"Просто бомба", – пишет yulia.krum. "Очень крутая песня", – вторит ей black______flower. А _a.l.y.o.n.a._a_v_ и вовсе убеждена: "Новый хит! И хит не только для поклонников вашего творчества, а для всего народа Украины как минимум)) Новая "Червона Рута"

Впрочем, нашлось несколько человек, оценки которых были не столь радужны. "Песня навряд ли будет хитовой, простите, но я честно, Нино, Волчицу, В курсе – не переплюнула. Мы Вас Любим!" – написала ruchka.oksana. "Ну, про вышиванку еще не пел", – отметила svetlanakrets.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)26 Июл 2018 в 2:08 PDT

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