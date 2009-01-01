Хиты Независимой Украины: ТОП-26

За время независимости появилось много исполнителей, чьи имена сегодня на слуху, а творчество входит в различные топ-рейтинги.

"Главред" решил вспомнить, какие песни в свое время стали наиболее важными для становления самосознания нации и внесли определенный вклад в развитие нашего государства.

За времена независимости появилось много исполнителей, чьи имена и сегодня на слуху, а творчество входит в различные топ-рейтинги. Конечно же, рейтинг — вещь довольно субъективная и, понятное дело, за год можно выделить не одну, а две и более песен. Но "Главред" принимал во внимание число просмотров видеороликов на эти песни, количество скачиваний в Интернете, их историческую значимость, а также результаты хит-парадов и фестивалей — когда после рождения хита музыкант действительно становился звездой. Нам было важно показать, как менялись музыкальные предпочтения украинцев после распада Союза.

Предлагаем вашему вниманию рейтинг ТОП-26 наиболее знаковых песен для Украины.

Итак, главные хит-мейкерами страны начиная с 1991 года.

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1991 год

Брати Гадюкіни, "Ми — хлопці з Бандерштадту"

На пике популярности в это время оказались львовяне — группа "Брати Гадюкіни". Украинский рок начал формироваться как таковой еще до провозглашения независимости Украины, в 1980-х. Первые отечественные рокеры в своих песнях делали акцент на национализм. В 1991 году вышла в свет их альбом "Ми — хлопці з Бандерштадту", а одноименная композиция с этого альбома стала безумно популярной.

1992 год

Брати блюз, "Автентичне життя"

Украинская рок-джазовая группа "Брати блюз" была основана в 1992 году. В том же году коллектив выпускает зажигательную композицию " Автентичне життя ". В 1993 году группа становятся победителем (получают Гран-при) фестиваля "Червона рута" в Донецке.

1993 год

Таисия Повалий, "Панно кохання"

Певица Таисия Повалий уверенно завоевывала аудиторию ритмичными песнями, такими как "Панно кохання". В 1993-м Повалий выступила с этой композицией в белорусском Витебске на Международном фестивале искусств "Славянский базар", где получила Гран-при. После чего, в 1994 году, Повалий назвали лучшей певицей Украины. В следующем году Повалий выпустила свой дебютный альбом "Панно кохання", а еще год спустя, в марте 1996-го, получила звание Заслуженной артистки Украины

1994 год

Виктор Павлик, "Ти подобаєшся мені"

Этот хит Павлик исполнял, еще будучи в группе "Анна Мария". В 1994 году эту песня стала лучшим лирическим шлягером, а группа — лучшим поп-коллективом. Легендарный "Шикидым" в репертуаре Виктора появится только через пять лет.

1995 год

Ирина Билык, "Так просто"

Первый гастрольный тур в истории новой украинской популярной музыки совершила Ирина Билык 22 года назад! После выхода ее хитов "Божевільна", "Так просто", "А я пливу" она получила Звание заслуженной артистки.

1996 год

Александр Пономарев, "З ранку до ночі"

Именно с этой песни артист ведет отсчет своей творческой деятельности. Хотя написана она была в 1995-м, именно на начало 96-го пришелся пик ее популярности. В честь хита Пономарев назвал даже свою студию звукозаписи.

Песня из дебютного альбома романтического героя украинских 90-х Александра Пономарева тут же стала его визитной карточкой. Уже в следующем году он получил премию "Золота Жар-птиця" в номинации "Певец года" и затем получал ее ежегодно шесть лет подряд, став самым титулованным певцом в истории независимой Украины. Не удивительно, что именно Пономарев стал первым участником "Евровидения" от Украины.

1997 год

Воплі Відоплясова, "Весна"

Несмотря на то, что хит "Весна" еще с 1996 года звучал из каждой радиоточки, за ротацию клипа группе пришлось хорошо заплатить, причем даже по нашим меркам большую сумму — 2 тысячи долларов. Многие считают, что выход этой композиции ознаменовал собой зарождение украинской рок-культуры. И хотя прошло уже более 20 лет, трек не перестаёт быть популярным в стране.

1998 год

Шао? Бао! "Купила мама коника"

Группа "Шао? Бао!" из тогдашнего Днепропетровска создала популярный в конце 90-х мегахит "Купила мама коника", который звучал буквально с каждого магнитофона. Сегодня этот хит получил статус народной песни: каждый второй с легкостью вспоминает продолжение фразы о лошади "без ноги".

1999 год

Наталья Могилевская, "Місяць"

Видео на песню "Місяць" популярной певицы Натальи Могилевской стало настоящим прорывом в клипмейкерской индустрии. Клип практически полностью был создан с помощью компьютерной анимации, а песня стала победителем на фестивале "Золота Жар-птиця" в номинации "Песня года".

2000 год

ВИА "Гра", "Попытка номер пять"

Премьера дебютного клипа на сингл "Попытка №5" группы ВИА "Гра" состоялась 3 сентября 2000 на телеканале "Биз-ТВ". "Попытка №5" произвела впечатление и сразу стала визитной карточкой группы, она занимала высшие ступеньки украинских музыкальных хит-парадов. Сингл получил такие премии, как "Золотой граммофон", "Стопудовый хит", "Золотая Жар-птица", видеоклип был награжден премией "Золотая ГИРЯ".

Проект Константина Меладзе взорвал музыкальный рынок. Хит за хитом, бесконечная смена сексуальных солисток дает право называть группу выдающейся в истории украинской музыки.

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2001 год

Ани Лорак, "Полуднева спека"

Первый сингл певицы ("Я вернусь") вышел еще 97-м, но спустя 4 года хиты посыпались один за другим: "Полуднева спека", "Там, де ти є…", "Мрій про мене" — и Лорак вошла в обойму украинских, а потом и российских топ-исполнителей. Ее участие в "Евровидении" в 2005-м году и второе место в конкурсе с песней Shady Lady только укрепили ее на этой позиции.

2002

Верка Сердючка, "Гоп-гоп"

О Верке Сердючке (артист Андрей Данилко) как ведущей заговорили еще в 1997 году, после выхода на экраны "СВ-шоу". А вот ее вокальные и артистические данные были оценены сполна после выхода клипа на песню "Гоп-гоп". Видео попало в ТОП-100 лучших клипов Европы в 2002-м.

2003 год

Кузьма "Скрябін", "Спи собі сама"

Проект Андрея Кузьменко "Скрябин" был основан еще в 1989 году. Первая волна популярности накрывает группу с выходом альбома "Птахи" (1995 году), но спустя 8 лет Кузьма доказывает, что есть порох в пороховницах хитом "Спи собі сама".

2004 год

Руслана, "Дикі танці"

Песня, которая принесла первую победу Украине на международном песенном конкурсе "Евровидение". Кроме того, альбом "Дикие танцы" получил награду World Music Awards за наибольшее количество проданных альбомов в мире в том году!

2005 год

Океан Ельзи, "Без бою"

"Без бою" стал первым синглом после ухода из "Океана Ельзи" музыкантов Дмитрия Шурова, Юрия Хусточки и Павла Гудимова и, несмотря на лирическое содержание, стала своеобразным политическим лозунгом. "Я вкладывал в эту песню один смысл, а люди нашли в ней десять, каждый свой" — говорит автор песни и лидер группы Святослав Вакарчук.

2006 год

Тина Кароль, "Выше облаков"

В 2005 году Кароль поразила Аллу Пугачеву на конкурсе "Новая волна": примадонна отметила украинку своей спецпремией. За деньги, которые Тина получила на конкурсе, в том числе был снят первый клип певицы — "Выше облаков", который спустя семь лет оказался пророческим.

2007 год

Верка Сердючка, Dancing

Песней Dancing Lasha Tumbai Верка Сердючка превратила себя из украинской звезды в величину европейского масштаба. Зажигательная песня, написанная на украинском, английском и немецком языках, стала настоящим танцевальным хитом. Однако во время промо-тура вокруг композиции разразился политический скандал, когда россияне "расслышали" слова Tanzen, Russia, goodbye! Артист попал в "черный список" в Белокаменной, однако, триумфально выступив на "Евровидении" и заняв второе место, Сердючка по-прежнему является одной из самых узнаваемых звезд конкурса.

2008 год

Потап и Настя, "Не пара"

В 2007 году дуэт "Потап и Настя" победил на российском конкурсе "Пять звезд", после чего их карьера резко пошла вгору. А после выхода скандального клипа на песню "Не пара" с изобилием откровенных эротических сцен о дуэте заговорили еще больше.

2009 год

Тина Кароль, "У неба попросим"

В 2009-м Тина Кароль получила звание "Заслуженная артистка Украины". Песня "У неба попросим" из платинового альбома "Полюс притяжения" стала использована саундтреком к телесериалу "Территория красоты".

2010 год

ДахаБраха, "Карпатський реп"

Песня из четвертого студийного альбома Light этно-группы "ДахаБраха", спродюсированного бывшим участником группы "Океан Ельзи" Юрием Хусточкой. Словами песни — стали народные коломыйки из села Космач Косовского района на Прикарпатье. Их собирала участница группы Нина Гаренецкая. Клип для песни снял украинский аниматор Александр Даниленко.

2011 год

The Hardkiss, Make up

Украинская англоязычная группа появилась в 2011-м. Уже в следующем году она победила в двух категориях премии YUNA — "Открытие года" и "Лучший видеоклип" (за песню Make up).

2012 год

Светлана Лобода, "40 градусов"

Кто бы мог подумать — этот хит написал тогда еще малоизвестный 27-летний Дмитрий Монатик из Луцка, у которого на создание композиции ушло всего пять минут, а гонорар составил всего 500 долларов. Теперь они встречаются на одной сцене

2013 год

Ольга Полякова, "Шлепки"

До рождения своего главного хита певица пыталась пробиться в шоу-бизнес благодаря дуэтам с "Чай вдвоем" и даже Людмилой Гурченко. Но все решили незамысловатые "Шлепки".

2014 год

Время и стекло, "Имя 505"

Если и есть приставучие песни, то это ее хрестоматийный вариант: каждый, кто хоть краем уха в маршрутке слышал эту песню, уже до конца дня не мог ее выдворить из своей головы! А записали ее всего за час.

2015 год

Onuka, Місто

Песня из дебютного мини-альбома группы Onuka в 2015 году стала суперхитом и вывела коллектив Натальи Жижченко в топ украинских исполнителей. Onuka продемонстрировала совершенно новый подход к использованию народных инструментов в современной музыке. Клип на песню вышел ко Дню Киева и стал своеобразным признанием в любви к городу.

В 2015 году группа за песню Місто получила премию Yuna в номинации "Открытие года".

2016 год

Джамала, "1944"

Композиция, с которой Джамала (творческий псевдоним Сусаны Джамаладиновой) в 2016 году выиграла конкурс "Евровидение" и получила премию Eurostory Awards 2016 за лучшую строчку в конкурсной песне. Текст песни посвящен депортации крымско-татарского народа НКВД в 1944 году. За это российские "деятели культуры" обвинили Джамалу в политизированности.

2017 год

Monatik, "Кружит"

За последние два года проект Monatik практически захватил все радиочастоты и музыкальные чарты. Несомненным хитом певца стала композиция "кружит". Именно с этой песней Monatik открывал песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве. Хотя песня и была переведена на английский язык, это не помешало исполнителю покорить сердца европейцев

Марьяна Мигаль