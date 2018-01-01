Хлое Кардашьян узнала об измене бойфренда накануне рождения их ребенка

В Сеть выложили фото и видео-доказательства измены Томпсона.

В Сеть выложили фото и видео-доказательства измены Томпсона instagram.com/khloekardashian

До рождения ребенка телезвезды Хлое Кардашьян остались считанные дни, и ее возлюбленного и отца ребенка, 27-летнего баскетболиста Тристана Томпсона уличают в измене.

Баскетболист был замечен целующимся с сотрудницей стрибтиз- клуба PH-D Lounge Лани Блэр в Нью-Йорке. Кадры пары опубликовало издание Daily Mail.

Очевидец, который и снял все происходящее на видео, отметил, что они выглядели парой.

"Они были вместе, и это было очевидно. Пара активно общалась, танцевала, а потом я видел, как она потянулась к нему для поцелуя", - признался очевидец.

По сообщениям инсайдеров, Тристан и его спутница провели вместе около 4 часов в отеле, прежде чем появиться вместе на вечеринке. Пара была замечена по дороге в частный клуб Soho House, а после вернулась в отель. "На входе в гостиницу он осторожно осматривался и постоянно оборачивался", - рассказывают свидетели.

Также в Сеть попало видео, датированное октябрем 2017-го, когда Кардашьян была на 3 месяце беременности, в котором Тристан общается с двумя девушками, одна из них – все та же Блэр. С ними он целуется, обнимается, и не скрывает чувств к спутницам.

Сама Хлое пока никак не отреагировала на ситуацию, но все семейство Кардашьян-Дженнер уже отписались от баскетболиста в соцсети Instagram.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон instagram.com/khloekardashian

В свое время спортсмен бросил беременной свою предыдущую подругу Джордан Крэйг. Сын Джордан и Тристана Принс родился в декабре 2016 года. А в сентябре 2016-го Томпсон начал встречаться с Кардашьян.

Лани Блэр - девушка, с которой Томпсон изменил Кардашьян instagram.com/laniblair

Ранее СМИ рассекретили пол будущего ребенка Хлое Кардашьян.