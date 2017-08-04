Холли Берри рассказала, как дочь Барака Обамы работала ее помощником

Обама принимала участие в работе над сериалом "За пределами".

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Об этом пишет gazeta.ru, ссылаясь на ET Online.

"Она была фантастической и потрясающей", — сказала Берри.

По ее словам, Обама была готова выполнить все, что требуется от ассистента, что вызывает огромное уважение.

Обама принимала участие в работе над сериалом "За пределами", где Берри играет главную роль и является одним из продюсеров.

Как отметила актриса, никто из съемочной группы не мог воспринимать дочь экс-президента в качестве помощника, хотя Обама очень старалась.

Напомним, старшую дочь Барака Обамы застукали с парнем.