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Хореограф Шоптенко родила первенца: фото

Сегодня, 19:51

Муж финалистки проекта "Танцы со звездами" показал первое фото из роддома.

Шоптенко
Алена Шоптенко, наконец, дождалась своего первого малыша Фото: Instagram/Алена Шоптенко
Известный хореограф и чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко 9 июня родила мальчика.

Радостную новость в Instagram сообщил ее супруг Алексей Иванов.

"Добро пожаловать, Алексей Алексеевич. Тут не всегда гостеприимно, но ты точно справишься!"

Муж Шоптенко опубликовал фото с бирочкой из роддома, однако цифры на ней запечатлены нечетко и рассмотреть их невозможно. Иванов сфотографировал и себя в больничной спецодежде, поэтому, вероятно он присутствовал при появлении первого и долгожданного сына на свет.

Шоптенко
Фото: Instagram/Алексей Иванов

Напомним, ранее Шоптенко поделилась с подписчиками ощущениями и переживаниями, с которыми ей приходится сталкиваться на 9-м месяце беременности. Хореограф сравнила себя с известным интернет-мэмом Ждуном.

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Теги:  
Алена Шоптенко, родила, мальчик, ребенок
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