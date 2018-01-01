Сегодня, 12:23 RSS

"Хороша чертовка": Анна Седокова поделилась постельными фото в откровенных позах

Сегодня, 11:48

Артистка продемонстрировала купальник собственного бренда.

Анна Седокова
Анна Седокова поделилась фото в постели instagram.com/annasedokova
Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поразила поклонников своими формами.

На своей странице в Instagram она  выложила снимок, на котором позирует в черном купальнике собственного бренда, который выгодно подчеркивал ее фигуру. На фото Седокова запечатлена в пикантной позе, показывая на камеру язык.

Подписчики по-разному отреагировали на снимок: одни раскритиковали певицу за надменность, другие же расхвалили ее фигуру.

"Вот это сиськи", "Одно и тоже: сиськи, жопа… Пустышка", "Хороша чертовка", "Мать 3 детей такие фото выкладывать… Ужас", - писали юзеры.

Анна Седокова
Анна Седокова покрасовалась фигурой в купальнике instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
Анна Седокова покрасовалась фигурой в купальнике instagram.com/lastory_store

Ранее Анна Седокова похвасталась аппетитной фигурой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Анна Седокова, певица, фото
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности