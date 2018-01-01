"Хорошие ножки, детка!!!". Ани Лорак поделилась соблазнительным фото

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Ани Лорак позировала в боди instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в боди с белой блузкой, которая имеет глубокий вырез.

Соблазнительный снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 62 тысяч лайков.

"Душа всегда живет своими материями в мире, где нет ничего дороже любви…", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Хорошие ножки, детка!!!", — отметил alekseikondraev. "Нереальная красотка!", — написала jivynamore. "Ой, юбочку забыла!", — считает my_pets_sitter.

Ани Лорак позировала в боди instagram.com/anilorak

Ранее сообщалось, что Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина — Дмитрием Песковым. Посмотреть снимок можно здесь.