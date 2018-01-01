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"Хорошие сиськи!": Слава из "НеАнгелов" похвасталась горячей фигурой в бикини

Сегодня, 16:55

Певица устроила фотосессию на отдыхе.

Слава Каминская
Певица позировала в черном купальнике instagram.com/slava_kaminska
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть серию фотографий, на которых запечатлена в купальнике.

Соблазнительный снимок был сделан в городе Болград Одесской области, куда певица отправилась с концертом, сообщается на странице артистки в Instagram.

На фото Каминская позирует в черном сдельном купальнике с прорезями и глубоким декольте, демонстрируя подтянутую фигуру и пышную грудь.

Подписчики оценили снимки певицы в более чем 15 тысяч лайков, и сотни восторженных комментариев.

"Красотка нереальная", "Фигурка загляденье", "Какая фигура у вас потрясная ", "Хорошие сиськи!", - восхищались формами Славы юзеры.

Слава Каминская
Слава показала аппетитную фигуру в черном купальнике instagram.com/babaslavka
Слава Каминская
Подписчики восхитились бюстом певицы instagram.com/babaslavka
Слава Каминская
Слава показала аппетитную фигуру в черном купальнике instagram.com/babaslavka

Ранее Слава из "НеАнгелов" в прозрачном боди засветила пышную грудь.

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Теги:  
Слава Каминская, НеАнгелы, фото, купальник, фигура
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