"Хорошо пластика легла": Лариса Долина стала неузнаваемой

62-летняя артистка удивила фанатов своим преображением.
На своей странице в Instagram исполнительница выложила фото, на которых предстала без единой морщинки с гладким лицом и ярким макияжем.
Поклонники посчитали, что Долина обратилась к пластическому хирургу, и вернула себе молодой вид.
"Хорошо пластика легла", "Кроят лица, кроят…на себя уже не похожа...", "Пластика творит чудеса!", "Ну натянули кожу, и что дальше? Скоро на мумию Гурченко похожа станет", "Очень красивая...хорошая работа хирурга", "Очень хорошая работа хирурга", - отметили юзеры.
Ранее Ларису Долину раскритиковали фанаты за лишний вес.
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