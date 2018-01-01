"Хоть бы прикрылась немножко": Ольга Бузова поразила фигурой в полупрозрачном боди

Артистка показала поклонникам больше, чем намеревалась.

Ольга Бузова поделилась пикантным фото instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова ошеломила поклонников откровенным нарядом.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором она запечатлена в черном кружевном боди с глубоким декольте, которое выгодно подчеркивает фигуру певицы. Поклонники отметили - если приглядеться, то сквозь полупрозрачную ткань можно рассмотреть все прелести Бузовой.

"Ты такая сексуальная", "Все же видно!", "Сногсшибательная", "На пантеру похожа, такая же хищница", - писали поклонники.

Другие же жестко раскритиковали снимок, призвав певицу не выкладывать такие откровенные фото.

"Ты хоть бы прикрылась немножко", "Позор вообще", "Бузова, очнись", "Фото очень уж откровенное, как совесть позволяет такое снимать и выкладывать... не пойму", - возмущались юзеры.

Артистка показала поклонникам больше, чем намеревалась instagram.com/buzova86

Ранее Ольга Бузова допекла фанатов видео в купальнике.

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