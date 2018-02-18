"Хоть мешок надень, все равно секси": фанаты расхвалили образ Поляковой в мужском костюме

Суперблондинка порадовала фанатов новыми фото.

Фанаты остались в восторге от непривычного образа артистки polyakovamusic/instagram

Украинская певица Оля Полякова предстала перед поклонниками в мужском костюме дизайнера Анны Бублик.

"Мне кажется, мужской костюм на женщине выглядит очень секси..., а вам?", - подписала фото в Instagram певица.

На фото исполнительница одета в костюм с высокой талией, грубые ботинки и серую кепку.

Фанаты Поляковой отметили, что в этом наряде певица выглядит очень соблазнительно, и любая одежда подчеркивает ее сексуальную фигуру.

"Мне кажется, всё дело в том, на ком костюм) вы секси во всём) Как говорится, хоть мешок на вас надень))", "Очень непривычно видеть вас в таком образе, но однозначно интересно", "Полякова, тебя хоть в мешок одень-все равно СЕКСИ!", "Оль, с твоей фигурой ты в мешке с под картошки будешь секси", - засыпали комплиментами артистку подписчики.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Фев 18, 2018 в 8:49 PST

Ранее Оля Полякова выложила интригующее фото.