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Хью Джекман решил расстаться с женой после 20 лет брака — СМИ

Сегодня, 13:39

Как известно, избранница актера старше него на 13 лет.

Хью Джекман
Хью Джекман Instagram
Австралийский красавчик Хью Джекман более 20 лет прожил в счастливом браке с Деборрой-Ли Фернесс.

Об этом пишет starslife.

Как известно, избранница актера старше него на 13 лет.

Но всё то время, что супруги были вместе, они настаивали на том, что разница в возрасте для них незаметна, поскольку они родственные души, которые с невероятной силой любят друг друга. Но, ссоры могут быть и в раю. Ряд западных изданий за последние несколько дней написал о том, что Хью и Деборра-Ли расстаются.

Хью Джекман
Instagram

Причиной расставания информаторы называют жизнь по отдельности: Джекман и Фернесс слишком много времени проводят вдали друг от друга, а это уж точно не помогает им сохранить отношения. "Такое впечатление, что из их отношений ушла искра. В данный момент Хью стремится к общению с людьми значительно моложе себя, а Деборра, напротив, наслаждается спокойной, размеренной жизнью, которую обычно ведут женщины в преклонном возрасте. Они стали слишком разными", — констатировал таинственный информатор.

Отметим, что расставание пары припало не на самый простой период жизни Хью. Недавно актеру снова сделали операцию по удалению раковой опухоли на носу. Насколько известно прессе, Деборры–Ли в это время с мужем не было.

Журналисты решили расставить точки над "і" и связались с представителем актера, который ответственно заявил, что подобные сообщения — не более чем слухи, сфабрикованные недоброжелателями. Но поклонников такой ответ представителя Хью не устроил. Как известно, слухи, как и дым без огня, не появляются на пустом месте.

Напомним, Орландо Блум и Кэти Перри расстались.

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Хью Джекман, актер, расставание, развод
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