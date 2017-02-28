Хью Джекман решил расстаться с женой после 20 лет брака — СМИ

Как известно, избранница актера старше него на 13 лет.

Хью Джекман Instagram

Об этом пишет starslife.

Как известно, избранница актера старше него на 13 лет.

Но всё то время, что супруги были вместе, они настаивали на том, что разница в возрасте для них незаметна, поскольку они родственные души, которые с невероятной силой любят друг друга. Но, ссоры могут быть и в раю. Ряд западных изданий за последние несколько дней написал о том, что Хью и Деборра-Ли расстаются.

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Причиной расставания информаторы называют жизнь по отдельности: Джекман и Фернесс слишком много времени проводят вдали друг от друга, а это уж точно не помогает им сохранить отношения. "Такое впечатление, что из их отношений ушла искра. В данный момент Хью стремится к общению с людьми значительно моложе себя, а Деборра, напротив, наслаждается спокойной, размеренной жизнью, которую обычно ведут женщины в преклонном возрасте. Они стали слишком разными", — констатировал таинственный информатор.

Отметим, что расставание пары припало не на самый простой период жизни Хью. Недавно актеру снова сделали операцию по удалению раковой опухоли на носу. Насколько известно прессе, Деборры–Ли в это время с мужем не было.

Журналисты решили расставить точки над "і" и связались с представителем актера, который ответственно заявил, что подобные сообщения — не более чем слухи, сфабрикованные недоброжелателями. Но поклонников такой ответ представителя Хью не устроил. Как известно, слухи, как и дым без огня, не появляются на пустом месте.

Напомним, Орландо Блум и Кэти Перри расстались.