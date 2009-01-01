Хью Хефнер оставил последнею жену без наследства

Состояние в 43 миллиона долларов поделят между собой четверо детей Хью от разных браков/

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Об этом пишет Сплетник.

Как оказалось, деньги получат его дети, а вот третья жена, 30-летняя Кристал Харрис, останется без всего.

Еще до заключения брака с Кристал Хью подстраховал себя на случай, если привлекательная жена захочет его разорить. За день до свадьбы Харрис согласилась подписать брачный договор, в котором прописано, что после кончины мужа ей не достанется абсолютно ничего.

Состояние в 43 миллиона долларов поделят между собой четверо детей Хью от разных браков, а также часть денег будет перечислена на счета Университета Южной Калифорнии и благотворительных организаций, которым журналист помогал в течение жизни.

Свадебная церемония Хефнера с Кристал, которая младше его на 60 лет, состоялась со второго раза. Пара была помолвлена в 2011 году, однако за несколько дней до церемонии торжество отменили из-за невесты: блондинка просто сбежала. Харрис признавалась, что испугалась ответственности, да и близость интимного характера ее не устраивала: "Секс длился не больше двух секунд", — рассказывала вдова.

Но спустя год, в 2012 году, пара все-таки сыграла свадьбу. После чего Кристал настаивала, что разница в возрасте не имеет значения.

Напомним, 87-летний Хью Хефнер подарил жене дом за 5 млн долларов.