Хью Хефнера похоронят рядом с Мэрилин Монро

Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов.

Хью Хефнер thesundaytimes

Об этом пишет телеканал "112 Украина" со ссылкой на Metro.

По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".

Отмечается, что еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 млн долл.

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner) Мар 9 2013 в 1:13 PST

Добавим, что откровенный снимок Мэрилин Монро появился на обложке первого номера Playboy в декабре 1953 года. По признаниям Хефнера, именно эта фотография стала ключевым моментом в дальнейшем успехе журнала.

Публикация от Hugh Hefner (@hughhefner) Мар 9 2013 в 1:04 PST

Напомним, Хью Хефнер оставил последнею жену без наследства.