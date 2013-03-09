Хью Хефнера похоронят рядом с Мэрилин Монро

Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов.
Об этом пишет телеканал "112 Украина" со ссылкой на Metro.
По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".
Отмечается, что еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 млн долл.
Добавим, что откровенный снимок Мэрилин Монро появился на обложке первого номера Playboy в декабре 1953 года. По признаниям Хефнера, именно эта фотография стала ключевым моментом в дальнейшем успехе журнала.