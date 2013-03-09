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Хью Хефнера похоронят рядом с Мэрилин Монро

Сегодня, 10:35

 Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов.

Хью Хефнер
Хью Хефнер thesundaytimes
Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер будет похоронен рядом с легендарной голливудской актрисой Мэрилин Монро.

Об этом пишет телеканал "112 Украина" со ссылкой на Metro.

По данным издания, Хефнер купил место рядом с любимой актрисой в 1992 году за 75 тысяч долларов, чтобы "навсегда остаться рядом".

Отмечается, что еще одно место для захоронения над ячейкой с прахом Монро было продано неизвестному в 2009 году за 4,6 млн долл.

Добавим, что откровенный снимок Мэрилин Монро появился на обложке первого номера Playboy в декабре 1953 года. По признаниям Хефнера, именно эта фотография стала ключевым моментом в дальнейшем успехе журнала.

Напомним, Хью Хефнер оставил последнею жену без наследства.

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