И пары месяцев не прошло: Эван Макгрегор снова сошелся со своей бывшей

Парочку видели вместе на съемочной площадке фильма "Близнец".

Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстэд снова вместе. WallpapersCraft

Известный американский актер Эван Макгрегор снова встречается с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд, хотя еще полтора месяца назад СМИ трубили об их расставании.

На этой неделе парочку видели вместе на съемочной площадке фильма "Близнец", в котором снимается Уинстэд. В конце съемочного дня она покинула площадку вместе с Макгрегором, пишет Сплетник.

По словам очевидцев, пара никуда не торопилась. Они выглядели спокойными и счастливыми. К своему авто актеры подошли, держась за руки.

"Казалось, что им хорошо вместе. Она обхватила его руку, когда вместе с ним вышла из трейлера. Поболтав с членами съемочной команды, они неспешным шагом прогулялись до машины и все время держались за руки", – рассказала корреспондентка местной газеты Эллисон Кобб.

Напомним, американского актера Арнольда Шварценеггера выписали из больницы после операции на сердце.