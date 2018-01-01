"Идеальная фигура". Глюкоза покрасовалась в необычном нижнем белье, фото

Снимок певицы в соцсети собрал десятки тысяч лайков.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) позировала в необычном нижнем белье instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию в необычном нижнем белье.

Соблазнительный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 13 часов он собрал более 70 тысяч лайков.

"Все будут пытаться запихнуть вас в рамки, очертить вам границы! Но вы всегда создавайте свои…", — подписала фото исполнительница.

Снимок похвалили ряд интернет-пользователей. "Идеальная фигура", — отметил khmyll32. "Наташа — наша российская сладкая Барби", — написала avtoledi673. "Это какой-то космос!!!", — считает greuschka.

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) позировала в необычном нижнем белье Скриншот с instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза в соцсети поделилась фотографией, на которой позировала в латексном боди и в босоножках. Сексуальный снимок певицы можно посмотреть здесь.

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