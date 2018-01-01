"Идеальный живот": Седокова взбудоражила фанатов своим фото в купальнике

Всего за час публикация уже собрала почти 45 тысяч "лайков".

Седакова поделилась новым фото. poliksal

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова поделилась в Instagram новым пикантным фото.

На снимке певица запечатлена на фоне скал в блестящем купальнике, который сама Анна назвала своим "идеальным купальником".

Кадр вызвал большой резонанс среди подписчиков певицы. Одна нахваливали ее фигуру, называя амазонкой, другие – выражали сомнение, что у матери троих детей может быть такое тело, обвиняя Анну в использовании фотошопа.

В комментариях люди пишут: "Вы тоже видите этот идеальный живот?", "Вот бы ей воткнуть, прям на скале", "Вы чего люди не видите что дело это фотошоп? Ладно вам" и т.п.

Так или иначе, всего за час публикация уже собрала почти 45 тысяч "лайков".

Напомним, ранее Седакова взлолновала фанатов новым видео.

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