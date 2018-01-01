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"Какая нежная фотка!". Наталья Могилевская позировала с Викингом

Сегодня, 10:15

Народная артистка Украины сфотографировалась с котом.

Могилевская
Наталья Могилевская позировала с котом instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины — Наталья Могилевская — показала фото, на котором она запечатлена с котом по кличке Викинг.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он был сделан в центре Киева — на Майдане Независимости.

"Викинг. Три месяца. Идиллия...", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Какая нежная фотка!", — считает marina__dmitruk. "Класс", — написала lucky_olexandra16000. "Это Ваш?", — спросила belous_68. 

Могилевская
Наталья Могилевская позировала с котом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Ранее Наталья Могилевская поделилась в соцсети забавными снимками — на двух она запечатлена "вверх ногами", а на одной — "лежащей на потолке". Посмотреть фото можно здесь.

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Теги:  
Наталья Могилевская, кот, Викинг
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