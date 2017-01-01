"Иду такая вся в шкуре барана". В Сети потроллили яркий наряд Славы из "НеАнгелов"

Исполнительница опубликовала снимок, сделанный в Киеве.

Слава Каминская выложила в Сеть новое фото instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в ярком наряде.

Снимок сделан в Подольском районе Киеве на Куреневке у одной из студий танца и творчества, говорится на странице артистки в Instagram.

"А я иду такая вся...", — подписала фото исполнительница. Интернет-пользователи высмеяли наряд Каминской.

Слава Каминская выложила в Сеть новое фото instagram.com/slava_kaminska

"Я иду такая вся, мехом веляя", — пошутила da88ha. "А я иду такая вся в шкуре барана", — написала elza_amina. "Шуба называется "шкура убитой собаки", простите пожалуйста", — считает belkina9496. "А где снег?)", — спросила mari_galeta. "Красоту ничем не испортишь)", — отметила naturgur.

Ранее муж Славы Каминской — пластический хирург Эдгар — опубликовал на своей странице в соцсети снимки с отдыха на Мальдивах, на которых певица сверкнула грудью. Посмотреть фото можно здесь.