Игоря Крутого экстренно прооперировали

Причиной оказались проблемы со здоровьем у 62-летнего композитора.

Игорь Крутой 4eva.ru

Композитор Игорь Крутой накануне старта нового музыкального проекта отменил своё участие в первых днях съёмок.

Об этом пишет Life.ru.

Причиной оказались проблемы со здоровьем у 62-летнего композитора — в Лос-Анджелесе ему была проведена операция.

Журналисты пообщались с представителями Игоря Крутого и те ответили, что это плановые мероприятия и "ничего страшного нет, а ему надо сделать какие-то процедуры".

Вот только на канале НТВ сообщили, что накануне старта шоу "Ты супер!", где Крутой должен был принимать, ему срочно начали искать замену. А это говорит о том, что госпитализация все же носила экстренный характер, пишет paparazzi.

Напомним, голливудского актера экстренно госпитализировали.