Игоря Крутого экстренно прооперировали

Причиной оказались проблемы со здоровьем у 62-летнего композитора.
Об этом пишет Life.ru.
Причиной оказались проблемы со здоровьем у 62-летнего композитора — в Лос-Анджелесе ему была проведена операция.
Журналисты пообщались с представителями Игоря Крутого и те ответили, что это плановые мероприятия и "ничего страшного нет, а ему надо сделать какие-то процедуры".
Вот только на канале НТВ сообщили, что накануне старта шоу "Ты супер!", где Крутой должен был принимать, ему срочно начали искать замену. А это говорит о том, что госпитализация все же носила экстренный характер, пишет paparazzi.