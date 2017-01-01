Иногда "выносил родителям мозг". Сашко Положинский рассказал, каким был в детстве

Лидер группы "Тартак" считает, что наблюдательности в нем больше, чем уверенности.

Сашко Положинский сказал, что наблюдательности в нем больше, чем уверенности Главред

Лидер групп "Тартак" и "Був'є", музыкант Сашко Положинский заявил, что в детстве был послушным мальчиком, который время от времени выносил мозг родителям и еще кому-то.

Артист считает, что наблюдательности в нем больше, чем уверенности, рассказал он на чате в "Главреде".

"Был послушным мальчиком, который время от времени выносил родителям мозг. И не только родителям", — отметил собеседник.

По словам гостя, часто бывает такое, что он видит "что-то малозаметное, помню что-то, о чем уже многие забыли, но могу не увидеть того, что видно всем".

"И я не всегда знаю, что является причиной этого — или моя недостаточная наблюдательность, или странное стечение обстоятельств: либо смотрел не туда, куда все, или вообще мне этого не показывали", — добавил музыкант.

Ранее Александр Положинский говорил, что ни разу не был женат, поскольку очень ответственный и хочет вступить в брак раз и навсегда, а также даже не порывался сделать кому-либо предложение.