Интеллект и привлекательность. Потап представил свою любимицу нацотбора "Евровидение-2018"

Потап считает, что у Ingret есть миссия, и она осуществима.
На своей страничке в Instagram он написал, что будет болеть за интелектуальную и привлекательную Ingret.
"На национальном отборе на "Евровидение 2018" я буду болеть за Ingret, за ее исключительный талант, голос, доброе сердце, европейские корни (она немка наполовину), чувство юмора, интеллект, красоту, привлекательность, энергию и любовь к музыке и планете, которую она изложила в песне Save my planet. У этой девушки есть миссия, и она осуществима!" – написал он.
Стоит отметить, что уже известны имена 18 украинских исполнителей, которые примут участие в полуфиналах национального отбора песенного конкурса "Евровидение 2018".
Напомним, полуфиналы национального отбора запланированы на 10 и 17 февраля, финал - 24 февраля. Транслировать прямые эфиры будут телеканалы UA: ПЕРВЫЙ и СТБ.
Ранее украинский певец вышел в финал отбора на Евровидение-2018 в Беларуси.