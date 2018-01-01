В Москве умер Олег Табаков

Актеру было 82 года.

Олег Табаков умер в госпитале в окружении семьи. Скриншот видео с youtube.com

12 марта скончался актер и режиссер, народный артист СССР Олег Табаков.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник. Табакову было 82 года.

Актер умер в госпитале в окружении семьи.

27 ноября СМИ сообщили о госпитализации Табакова в отделение реанимации Первой градской больницы из-за воспаления легких.

Спустя два дня, 29 ноября стало известно, что актер был экстренно прооперирован. Его состояние после операции оценивалось как стабильно тяжелое, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

В конце декабря прошлого года Табаков введен в медикаментозную кому.

Позже Табакову стало лучше, он даже пришел в сознание. Но, к сожалению, улучшения оказались временными.

Табаков сыграл более 120 ролей в кино, самыми известными из которых стали "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Ширли-Мырли", "Неоконченная пьеса для механического пианино". Также среди самых известных картин актера ленты "Москва слезам не верит", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова" и др. Также он подарил свой голос многим героям мульфильмов, например коту Матроскину из Простоквашино.

Из-за большой нагрузки актер перенес инфаркт в 1964 году в возрате 29 лет.

Ранее 12 марта стало известно о смерти основателя французского модного дома Givenchy Юбера де Живанши. Он скончался в возрасте 91 года.