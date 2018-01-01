Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ

Состояние артиста резко ухудшилось ночью.

Состояние артиста резко ухудшилось этой ночью УНИАН

Состояние артиста и депутата Госдумы резко ухудшилось этой ночью, сообщает Telegram-канал 112.

"Этой ночью состояние народного артиста, депутата Государственной думы РФ Иосифа Кобзона резко ухудшилось, он впал в состояние комы", - говорится в сообщении.

Ранее супруга певца Нинель Кобзон уточнила, что речь идет о плановом лечении.

Напомним, Иосиф Кобзон борется с онкологическим заболеванием на протяжении уже 13 лет. За это время он перенес две операции - одну в 2004 году, вторую - в 2009-м.

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