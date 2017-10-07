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Ирина Билык и Павел Зибров крестили братика Гросу

Сегодня, 10:37

Маленький Михаил родился в начале сентября.

Алина Гросу
Алина Гросу Instagram
В субботу, 7 октября, в Черновцах состоялись крестины младшего брата популярной украинской певицы Алины Гросу, Михаила.

Как пишет Strana.ua, крестными малыша стали 47-летняя Ирина Билык и 60-летний Павло Зибров.

Радостной новостью на своей страничке в Instagram поделилась сама Гросу, опубликовав пару снимков с Таинства крещения, а также и Билык, которая сделала пост: "Вчера мы крестили маленького Мишеньку Гросу! Родители Алины подарили ей братика! Анечка и Миша! Любимые! С рождением сыночка и крестинами! Пусть растет на радость миру!" — написала в Сети Ирина Билык.

"Сегодня крестили нашего медвежонка — Михаила Михайловича Мл.", — подписала фото Алина Гросу.

 

Маленький Михаил родился в начале сентября. Стоит отметить, что у Алины есть сводный старший брат по матери, которого зовут Роман.

Напомним, ведущий шоу "Холостяк" крестил сына.

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Ирина Билык, Павел Зибров, крестины, Алина Гросу
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