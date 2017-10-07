Ирина Билык и Павел Зибров крестили братика Гросу

Маленький Михаил родился в начале сентября.

Алина Гросу Instagram

Как пишет Strana.ua, крестными малыша стали 47-летняя Ирина Билык и 60-летний Павло Зибров.

Радостной новостью на своей страничке в Instagram поделилась сама Гросу, опубликовав пару снимков с Таинства крещения, а также и Билык, которая сделала пост: "Вчера мы крестили маленького Мишеньку Гросу! Родители Алины подарили ей братика! Анечка и Миша! Любимые! С рождением сыночка и крестинами! Пусть растет на радость миру!" — написала в Сети Ирина Билык.

"Сегодня крестили нашего медвежонка — Михаила Михайловича Мл.", — подписала фото Алина Гросу.

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu)Окт 8 2017 в 3:56 PDT

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu)Окт 7 2017 в 12:25 PDT

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)Окт 8 2017 в 9:00 PDT

Маленький Михаил родился в начале сентября. Стоит отметить, что у Алины есть сводный старший брат по матери, которого зовут Роман.

Напомним, ведущий шоу "Холостяк" крестил сына.